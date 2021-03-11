شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبدالغني: الاستقرار سبب نجاح كارتيرون مع الزمالك سابقًا.. والدوري لم يحسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد عبدالغني، نجم نادي حرس الحدود السابق، أن مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، هو سبب نجاح الفرنسي باتريس كارتيرون، في ولايته الأولى مع الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

وقال أحمد عبدالغني، خلال برنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«الإستقرار المادي والإداري، هو سبب نجاح كارتيرون، مع الزمالك في ولايته الأولى».

وأضاف: «إدارة الزمالك السابقة، هي التي ساعدت المدرب على النجاح، بعدما وفرت له كل الأجواء التي تساعده على تحقيق ذلك»، مضيفًا :«الفائدة الوحيدة من عودة المدرب الفرنسي، أنه يعلم جيدًا إمكانيات اللاعبين».

وأشار: «الدوري لم يحسم حتى الأن، حتى لو حقق الفريق الأبيض، نتيجة سلبية أمام سيراميكا كليوباترا»، مؤكدًا :«من المبكر الحديث، عن حسم الأهلي مسابقة بطولة الدوري، خاصة أن الفريق الأحمر، قدم أداء سئ في المباريات الماضية».