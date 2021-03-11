شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صديق: متشائم من عودة كارتيرون إلى الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى محمد صديق، نجم الأهلي والزمالك السابق، تشاؤمه، بعودة الفرنسي باتريس كارتيرون، لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في الفترة المقبلة، خلفًا للبرتغالي جايمي باتشيكو، الذي استقر مسؤولي القلعة البيضاء على إقالته بسبب سوء النتائج.

وقال محمد صديق، خلال برنامج «ستاد المصري اليوم»: «متشائم من عودة كارتيرون، لتدريب الزمالك مرة أخرى، خلفًا للبرتغالي جايمي باتشيكو»، مضيفًا :«كل التجارب السابقة تؤكد أن المدرب عندما يعود مرة أخرى لتدريب القلعة البيضاء يفشل».

وأضاف: «كلنا رآينا البرازيلي كابرال، فشل في ولايته الثانية مع الزمالك، والبرتغالي جايمي باتشيكو، حيث حقق الفريق الأبيض نتائج سلبية في الفترة الماضية».

ومن المنتظر، أن يعلن مسؤولي الزمالك عقب مباراة سيراميكا كليوباترا، بإقالة باتشكيو، والتعاقد كع كارتيرون، ليقود الفريق بداية من مباراة الترجي التونسي، في الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.