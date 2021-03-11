شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال يعلق على عودة كارتيرون للزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق أحمد بلال، نجم الأهلي الأسبق، على تعاقد نادي الزمالك مع الفرنسي باتريس كارتيرون، لكي يتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم، في الفترة المقبلة، خلفًا للبرتغالي جايمي باتشيكو.

واستقر مسؤولو الزمالك، على رحيل باتشيكو، بسبب سوء النتائج، والتي كان أخرها الخسارة من الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال افريقيا.

وقال أحمد بلال، خلال برنامج «ستاد المصري اليوم»: «عندما جاء كارتيرون، للزمالك في الفترة الأولى كان لديه طموحات كبيرة، لكي يثبت أنه مدرب مميز، خاصة أنه طرد من الأهلي، حيث استغنى الفريق الأحمر عنه بسبب سوء النتائج».

وأضاف: «كارتيرون، عندما رحل عن الزمالك، كان وصل إلى القمة، حيث حقق مع الفريق بطولتي السوبر المحلة والإفريقي، هل عندما يعود للفريق الأبيض مرة أخرى سيكون لديه نفس الطموحات؟».

وواصل: «ما يميز المدرب الفرنسي أنه يجيد التعامل مع الجانب الدفاعي، حيث يكون هناك تنظيم للاعبين داخل الملعب، وهو ما ظهر جليًا خلال ولايته الأولى مع الفريق الأبيض».