شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: رحيل باتشيكو عن الزمالك قرار متسرع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال حازم إمام لاعب الزمالك السابق، إن الاستغناء عن باتشيكو يعد قرارًا متسرعًا ونادي الزمالك في غنى عنه.

وأوضح إمام في تصريحات تلفزيونية: «باتشيكو لديه تغييرات خاطئة، كما أنه وافق على رحيل العديد من اللاعبين، وأصبح يعتمد على 3 أو 4 لاعبين فقط في خط الهجوم».

وتابع: «الزمالك ليس في كارثة تحتاج إلى تغيير المدرب، وإن كان من الأفضل الحديث عن ذلك بعد مباراة الترجي المقبلة، فإذا هزم الزمالك سيكون هناك هدفًا فشل باتشيكو في تحقيقه، ولكن مازال الزمالك قادرًا على الفوز أمام الترجي التونسي».

واستكمل: «لذلك لا أرى حاجة لهذا التسرع لأن الزمالك أمامه أسبوعين توقف دولي عقب مباراة الترجي التونسي».

وأضاف حازم إمام: «الزمالك ليس لدية أية مشكلات فنية، والدليل على ذلك أنه الأفضل تسديدًا على المرمى، ولكن مشكلته الحقيقة هي الانضباط».

وأتم حازم إمام تصريحاته: «هناك أشياء كثيرة بالداخل لا أريد التحدث عنها لكن باتشيكو لا يمتلك شخصية قوية، وكان من الممكن أن أجلب له شخصية قوية في الجانب الإداري وهناك كثيرون يستطيعون القيام بذلك».

وكان الترجي التونسي قد تغلب على الزمالك بنتيجة (3-1) ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.