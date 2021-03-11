شكرا لقرائتكم خبر عن الكاف يطرح استفتاء لاختيار أفضل مهاجم مصري .. بينهم متعب و زيدان ( شارك هنا ) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشر الاتحاد الافريقي لكرة القدم «الكاف» على حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، استفتاءً لمتابعيه على 4 مهاجمين من المنتخب الوطني لكرة القدم الفراعنة وهم حسام حسن وعمرو زكي وعماد متعب ومحمد زيدان وطالب الكاف اختيار افضلهم.

وتفاعل متابعي الاتحاد الافريقي لكرة القدم «الكاف» على حسابه تويتر، على أفضل مهاجم من بين 4 مهاجمين.

وقال الكاف عبر حسابه الرسمي على تويتر، حسام حسن وعمرو زكي وعماد متعب ومحمد زيدان كانوا 4 أخطر مهاجمين بدرجة مقاتل متسائلا من المهاجم الأفضل بينهم.

وكان الكابتن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم، أعلن الأحد الماضي، قائمة اللاعبين المحترفين، الذي وقع اختيارهم للانضمام لمعسكر المنتخب الوطني لكرة القدم، الذي ينطلق 20 مارس الجاري.

والمنتخب مصر لكرة القدم يستعد لمواجهة منتخبي كينيا، وجزر القمر، يومي 25 و29 من الشهر الحالي، في إطار منافسات الجولات الختامية من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا بالكاميرون 2022.

وشملت قائمة الكابتن حسام البدري 6 لاعبين يلعبون خارج مصر، أبرزهم محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي ومصطفى محمد،لاعب غلطة سراي التركي، والزمالك السابق، ومحمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي)، واللاعب أحمد حجازي (نجم اتحاد جدة السعودي، ومحمود حسن «تريزيجيه» المحترف في أستون فيلا أحد اندية الدوري الإنجليزي للمحترفين، وأخيرا أحمد حسن كوكا لاعب أولمبياكوس اليوناني.