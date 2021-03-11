شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك يتفقدون ارضية ملعب استاد القاهرة قبل مواجهة سيراميكا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على معاينة أرضية ستاد القاهرة الدولي، عقب وصول الفريق إلى الملعب، وذلك قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز.

ويستضيف فريق الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشرة من مسابقة الدوري العام. ويقود المباراة الحكم محمود ناجي، ويساعده محمود أبوالرجال، محمد محمود لطفي، وأحمد إبراهيم حكما رابعا، بينما يقود تقنية الفيديو محمود بسيوني، ويساعده عاطف حسين. ويدخل الزمالك المباراة في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد ٣٠ نقطة، بينما يحتل سيراميكا كليوباترا المركز الثامن برصيد ٢١ نقطة.