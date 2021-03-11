شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الدوري الإنجليزي تستعد لتطوير تقنية الفيديو بمساعدة الأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تخطط رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى تطوير أسلوب عمل تقنية الفيديو في مسابقة البريميرليج، وطالبت الرابطة، اندية الدورى بعرض ملاحظاتهم للبدأ في التطوير.

ووفقا لشبكة «سكاي سبورتس»، فإن الرابطة ستقوم بإرسال استبيان إلى جميع الأندية، لطلب ملاحظاتها حول طرق تحسين استخدام تقنية الفيديو في المباريات.

ومن المتوقع أن تتلقى الأندية، الاستبيان في غضون الأسبوع المقبل، وسيكون بمقدورها اقتراح تحسينات حول المكالمات الشخصية التي يجريها حكم الساعة مع مسؤولي تقنية الفيديو.

وستحصل الأندية على بعض اللقطات من المباريات تتضمن احتساب ركلات جزاء وبطاقات حمراء ولمسات يد، وتطلب رابطة البريميرليج، رأي الأندية حول إمكانية منح حكام تقنية الفيديو، مسؤولية اتخاذ القرار في المباريات.