شكرا لقرائتكم خبر عن بن شرقى يقود هجوم الزمالك أمام سيراميكا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن التشكيلة الرسمية التي سيخوض بها الفريق مواجهة سيراميكا، المقرر لها في تمام السابعة والنصف، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة للدوري الممتاز.
وجاء تشكيل الفريق كالتالي
حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم جنش
خط الدفاع: محمود علاء ومحمود حمدي الونش وعبدالله جمعة وأحمد عيد
خط الوسط: فرجاني ساسي وطارق حامد ويوسف أوباما وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو
خط الهجوم: أشرف بن شرقي
ويتواجد على مقاعد البدلاء كلا من محمد أبو جبل ومحمد عبدالغني وأحمد فتوح ومحمد أشرف»روقا«ومحمود عبدالرازق شيكابالا وسيف الدين الجزيري وحميد أحداد وأسامة فيصل وحسين فيصل.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
185,922
-
تعافي
143,575
-
وفيات
10,954