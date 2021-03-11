شكرا لقرائتكم خبر عن بن شرقى يقود هجوم الزمالك أمام سيراميكا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن التشكيلة الرسمية التي سيخوض بها الفريق مواجهة سيراميكا، المقرر لها في تمام السابعة والنصف، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة للدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم جنش

خط الدفاع: محمود علاء ومحمود حمدي الونش وعبدالله جمعة وأحمد عيد

خط الوسط: فرجاني ساسي وطارق حامد ويوسف أوباما وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو

خط الهجوم: أشرف بن شرقي

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلا من محمد أبو جبل ومحمد عبدالغني وأحمد فتوح ومحمد أشرف»روقا«ومحمود عبدالرازق شيكابالا وسيف الدين الجزيري وحميد أحداد وأسامة فيصل وحسين فيصل.