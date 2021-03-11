شكرا لقرائتكم خبر عن أرتيتا: مشروعي مع أرسنال سينجح عندما تعود كرة القدم إلى طبيعتها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد ميكيل أرتيتا، المدير الفني لنادي أرسنال، أن مشروعه مع الجانرز سينجح عندما تعود كرة القدم إلى طبيعتها، بعد انتهاء آثار جائحة كورونا.

قال أرتيتا، لشبكة «سكاي سبورتس»: «أعتقد أن هذا المشروع سينجح، في بعض الأحيان يكون من الصعب رؤية المكان الذي أنت فيه الآن، لكنني متأكد إلى أين نحن ذاهبون في أرسنال، لقد نجحنا في تكوين مجموعة قوية، وهناك روابط قوية مع اللاعبين والجماهير والجهاز الفني، وهذا سيدفعنا لتحقيق الكثير في المستقبل، أنت بحاجة للفوز لإقناع أي شخص أنك تقوم بعمل جيد في النادي، وأنك تقود أرسنال إلى الطريق الصحيح، إذا لم تكن داخل النادي كل يوم وتعرف بالضبط ما يجري في العمل، فإن الطريقة الوحيدة لإقناع أي شخص أننا نعمل بشكل صحيح هي الفوز».

وأظهرت آخر النتائج المالية لأرسنال أن النادي يعاني من خسائر قدرها 47 مليون إسترليني، وهذا الرقم تفاقم بسبب جائحة كورونا.

وأضاف، «التأهل الأوروبي لأرسنال يمثل أهمية على المستوى المالي، إنه عامل مهم، نحن نعلم أن الهدف دائما هو المشاركة في دوري الأبطال لكن في الوقت الحالي تبدو الأمور صعبة ولكنها ممكنة، ومن الواضح أن الأموال التي سنحصل عليها من هذه البطولة مهمة جدا للنادي، لدينا لاعبون على سبيل الإعارة، وآخرون ستنتهي عقودهم، وهناك من تنتهي عقوده بعد عام، إن عدد الأشياء التي يتعين علينا القيام بها غير مسبوق، وسيكون كل هذا في الصيف المقبل، من خلال النظر إلى موارد أرسنال، نحن نحاول وضع خطة معا لمدى العمل الذي نريده لتحسين الفريق، وكيف سنقوم بذلك وبأي تكلفة. هناك عوامل كثيرة تتحكم في الأمر، إنه لأمر رائع أن نحصل على دعم من مالكي النادي، لكني أريد أن يصبح أرسنال ناديًا يمكن إدارته بموارده الخاصة»