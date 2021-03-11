شكرا لقرائتكم خبر عن حافلة الزمالك تصل استاد القاهرة استعدادًا لمواجهة سيراميكا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ملعب ستاد القاهرة الدولي، قبل مواجهة سيراميكا في بطولة الدوري الممتاز.
ويستضيف فريق الزمالك نظيره سيراميكا في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشرة من مسابقة الدوري العام.
ويقود المباراة الحكم محمود ناجي، ويساعده محمود أبو الرجال، محمد محمود لطفي، وأحمد إبراهيم حكما رابعا، بينما يقود تقنية الفيديو محمود بسيوني، ويساعده عاطف حسين.
ويدخل الزمالك المباراة في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الممتاز برصيد ٣٠ نقطة، بينما يحتل سيراميكا كليوباترا المركز الثامن برصيد ٢١ نقطة.
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