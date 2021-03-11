شكرا لقرائتكم خبر عن فيدال يخضع لجراحة بسبب إصابة الركبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي إنتر ميلان، اليوم الخميس، خضوع لاعب الوسط الدولي التشيلي أرتورو فيدال لعملية جراحية، بسبب الإصابة التي تعرض لها في الركبة.

وقال النادي خلال بيان رسمي على موقعه الإلكتروني، «سيخضع أرتورو فيدال غدا لعملية جراحية بالمنظار، لعلاج آلام الغروف المفصلي في ركبته اليسرى».

وخاض فيدال، 23 مباراة بالدوري الإيطالي منذ انضمامه لصفوف النيراتزوري الصيف الماضي، وشارك في 52 دقيقة خلال الانتصار بهدف دون رد على أتالانتا، الإثنين الماضي.