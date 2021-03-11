شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس باريس سان جيرمان : نجحنا في إقصاء برشلونة الرائع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى رئيس نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي سعادته بالتأهل لدور الثمانية لدوري الأبطال على حساب برشلونة الإسباني، بعدما جاءت نتيجة مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان بالتعادل 1-1 في الإياب، عقب خسارة البلوجرانا برباعية مقابل هدف واحد في مباراة الذهاب على ملعب كامب نو.

وقال الخليفي: «التأهل لربع نهائي دوري الأبطال، مصدر فخر لنا، لم أنس ما حدث قبل أربع سنوات، إنها واقعة تاريخية وستبقى، نجحنا في إقصاء برشلونة الرائع، لذا نحن سعداء للغاية».

وتأهل بي إس جي لدور الثمانية بعد فوزه ذهابا بنتيجة 1-4، وتعادله إيابا 1-1 على ملعبه حديقة الأمراء.