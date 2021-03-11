شكرا لقرائتكم خبر عن الصحف الإيطالية تسلط الضوء على رغبة يوفنتوس الإطاحة بكريستيانو رونالدو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سلطت الصحف الإيطالية الضوء على رغبة نادي يوفنتوس مناقشة نجمه كريستيانو رونالدو، حول مستقبله خلال الفترة المقبلة.

وقالت صحيفة «توتو سبورت» الإيطالية، ان الشكوك باتت تحوم حول مستقبل رونالدو في يوفنتوس بعد موسم صعب، حيث يسعى المدير الفني أندريا بيرلو لبناء مشروع جديد.

وفي نفس السياق، أفادت شبكة «سكاي سبورتس»، أن إدارة بيانكونيري ستناقش مستقبل رونالدو، مما يشير إلى احتمال رحيله قبل عام واحد من نهاية عقده.

فيما قالت صحيفة «لاجازيتا ديلو سبورت»، إن رونالدو قد لا يكون سعيدا، لكنه يعلم أنه ليس من السهل العثور على ناد يضمن له نفس راتبه الحالي، والحل الأكثر ترجيحا بالنسبة له هو البقاء حتى نهاية عقده.

وأضافت الصحيفة، «لا أحد كان يحلم بأن يكون رونالدو عبئا في يوفنتوس، فعلى الرغم من أنه حقق فوائد تجارية، لكنه قلل أيضا من موارد النادي في السوق، وأصبح الوضع أكثر تعقيدا بسبب جائحة كورونا، هناك الكثير من الشكوك داخل جدران السيدة العجوز، لكن من المرجح أن يبقى رونالدو لموسم آخر».