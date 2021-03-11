شكرا لقرائتكم خبر عن المازمي: بطولات البرتغال وباريس و«آسيوية الكويت» أهدافي في 2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أكد مروان المازمي بطل الإمارات وآسيا في الكاراتيه أنه يستعد حالياً لاستئناف بطولة الدوري المحلي في 19 مارس الجاري، للمنافسة على الفوز بالمركز الأول فيه ممثلًا لنادي الشارقة، وكذلك بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة التي تعد من ضمن الأهداف المطلوب تحقيقها في عام 2021، مشيراً إلى انه يتدرب 5 مرات أسبوعياً في الوقت الراهن، وأن الاستعدادات وصلت إلى مرحلة متقدمة على المستويات الفنية والبدنية.

وبالنسبة للمشاركات الدولية مع المنتخب يقول المازمي: «تدريباتنا تحت إشراف الجهاز الفني للمنتخب مستمرة، وكان من المقرر أن نشارك في بطولة البريميير ليج بالرباط، التأهيلية لأولمبياد طوكيو والتي كان من المقرر لها تاريخ 9 أبريل، لكنها ألغيت لأسباب تتعلق بتأثيرات جائحة كورونا، وكنت قد سجلت أنا وزميلي في المنتخب خليفة العبار ويوسف فرايدوني، وبعد إلغاء بطولة البريميير ليج في الرباط قمنا بالتسجيل أيضاً في بطولة البرتغال المقرر لها نهاية أبريل المقبل، وهي إحدى الجولات التأهيلية، ونتمنى ألا تلغى حتى نتمسك بفرصنا في التأهل لأكبر حدث رياضي في العالم يقام كل 4 سنوات، ومن ضمن أهدافي في 2021 أيضاً بطولة آسيا في الكويت التي ستقام في صيف العام الجاري، والتي أتمنى أن أحقق فيها مركزاً متقدماً، لأنها من ضمن الجولات التأهيلية القارية، كما أنني قمت بالتسجيل أيضاً للمشاركة في جولة باريس التأهيلية شهر مايو المقبل».

وعن النقاط التي يحتاجها للتأهل إلى نهائيات أولمبياد طوكيو، يقول المازمي: «مع كل بطولة تلغى تتقلص فرصي في التأهل، وما زلت أحتاج إلى 4 مشاركات فأكثر مع تحقيق نتائج طيبة فيها من أجل التأهل، ولابد أن نعترف بأن الظروف التي خلفتها جائحة كورونا في العالم، تسببت في إلغاء عدد كبير من جولات التأهيل التي كنت أضع عليها آمالاً كبيرة، ومع ذلك سأتمسك بالأمل حتى اللحظة الأخيرة، لأن الموقف الذي يواجهني يواجه الكثير من الأبطال حول العالم».

وعن أهم إنجاز حققه في مسيرته، قال: «إنجازاتي بالعشرات، لكني أعتز بإنجازين كانت لهما ظروف خاصة، وكلاهما على المستوى الآسيوي، هما بالترتيب برونزية دورة الألعاب الآسيوية في مدينة أنشيون الكورية عام 2014، والتي جاءت بعد مواجهات قوية مع لاعبين من العيار الثقيل خصوصاً من دول شرق أسيا، كما أن إنجازات بعثتنا في هذه الدورة كانت محدودة، للغاية، وبالتالي حظيت ميداليتي باهتمام كبير، أما الإنجاز الثاني الذي أعتز به كثيراً فهو ذهبية بطولة آسيا في ديسمبر من عام 2013 في دبي».

وعلى المستوى الخليجي والعربي يقول مروان المازمي: «حافظت على مركزي الأول خليجياً حتى العام الماضي الذي شهد تعليق البطولات، أما على المستوى العربي فقد حققت العديد من الميداليات والانجازات في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين اعتباراً من 2011 حتى 2020، وأشعر بالفخر كوني ضمن أبطال الصف الأول على المستوى العربي، في ظل منافسة قوية من نجوم دول شمال إفريقيا على وجه التحديد».