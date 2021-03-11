شكرا لقرائتكم خبر عن كاريلي يواصل التحليق بالنمور والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

واصل البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب اتحاد جدة، قيادة العميد للانتصارات، واستعادة مكانته في الدوري السعودي هذا الموسم؛ حيث أصبح على بعد 4 نقاط من المتصدر الشباب، بعدما فاز على الأخير 2-1، في قمة الجولة الـ23، وبالرغم من الانتقادات الموسعة لطريقة كاريلي إلا أنه واصل جني المكاسب، وأسعد المدرج الاتحادي الذي في النهاية لا يريد غير الفوز.

واستطاع الاتحاد مع كاريلي هذا الموسم الانتصار في 11 مواجهة دورية، ومواجهة في كأس الملك، وتعادل في 6 مباريات، وتلقى 4 هزائم فقط.

وكان المدرب البرازيلي البالغ 47 عاماً قد وصف فوز فريقه على الشباب بأنه مستحق وكبير؛ كونه جاء على حساب متصدر الدوري، مشيراً، «استطعنا في الشوط الثاني التحكم في رتم المباراة، وكانت الكرة في حوزتنا أكثر منهم، وحققنا هدف الفوز بعدما كنا في الشوط الأول متراجعين نوعاً ما، واكتفينا بالتعادل فيه 1-1».

وتوقع كاريلي الذي دخل مع فريقه سباق المنافسة على اللقب صعوبة المهمة فيما تبقى من الموسم، موضحاً أن القادم يحتاج إلى عمل أكبر وأخطاء أقل.

وتابع: «من اللحظة نحن سنبدأ تحضيراتنا لأجل لقاء الفتح في ربع نهائي كأس الملك، ستكون مباراة حذرة، الخطأ فيها مرفوض، وعلينا التطلع للفوز دائماً».

ويدين الاتحاد لمهاجمه فهد المولد في الفوز بعدما سدد بنجاح ضربة الجزاء المحتسبة لزميله سعود عبدالحميد في الدقيقة 82، وكان الاتحاد قبل ذلك قد تقدم مبكراً عن طريق عبد الرحمن العبود «12» مستغلاً كرة حائرة داخل منطقة الجزاء الشبابية، وأدرك الشباب التعادل عن طريق البرازيلي سيبا «43» من بعد كرة لم يستطع أحمد حجازي منعها من الوصول إلى اللاعب البرازيلي.

وشهدت المباراة مغادرة المهاجم النيجيري إيغالو الملعب قبل انتصاف الشوط الأول نتيجة شعوره بالإصابة، في حين قلل الإسباني هيرنانديز« مدرب الشباب» من تأثير خروج إيغالو، «في حضور إيغالو وبعد خروجه استطعنا خلق فرص للتسجيل، لكن النتيجة لم ترتقِ لواقع المباراة».

وتابع: «خسرنا المباراة، لكن ذلك لا يمنع بقاء الشباب في المنافسة، سنجهز ونحضر لجميع المباريات القادمة، ونصحح الأخطاء وبالنسبة لخسارتنا من الاتحاد ستكون صفحة مطوية والقادم الأهم لدينا مواجهة التعاون بعد 10 أيام».

ويمتلك الاتحاد من بعد فوزه على الشباب 41 نقطة، أي على بعد 4 نقاط من مركز الصدارة، ما يجعله داخل دائرة المنافسة على اللقب التي يوجد بها أيضاً فريق الهلال صاحب الـ42 نقطة قبل مواجهته مع الوحدة.