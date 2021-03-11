باتشيكو يعلن تشكيل الزمالك أمام سيراميكا

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بناي الزمالك بقيادة البرتغالي باتشيكو عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة سيراميكا المقرر لها مساء اليوم في الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

جاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى : محمود جنش

خط الدفاع : عبد الله جمعة - محمود الونش - محمود علاء – أحمد عيد

خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي - أحمد سيد زيزو – إمام عاشور -أشرف بن شرقي

خط الهجوم : يوسف أوباما

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد أبوجبل ومحمد عبد الغني وحمزة المثلوثي وأحمد فتوح و محمد أشرف روقا وحسين فيصل وسيف الدين الجزيري وأسامة فيصل وحميد أحداد.