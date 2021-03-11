«كواليس جلسة الحسم».. الديك الفرنسي «كارتيرون» على خطوات من الزمالك.. وصل مصر اليوم لإتمام التعاقد.. واستقبال سري بمطار القاهرة.. ويحدد مطالبه فى الجهاز الفني

الشارقة - اميمة ياسر - وصل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق لفريق التعاون السعودي إلى مصر، بعد فسخ تعاقده مع فريقه السابق، تمهيداً للاتفاق مع مسئولي الزمالك على تولي مسئولية الفريق الأبيض في الفترة المقبلة، بعد تراجع نتائج الزمالك مؤخراً تحت قيادة البرتغالي جايمي باتشيكو.

ساعات قليلة قضاها الفرنسي بالقاهرة عقب وصوله، إلا أنها شهدت الكثير من الكواليس، عقب استقباله في تمام الساعة السادسة صباحاً بمطار القاهرة الدولي، حيث فرض مسئولو الزمالك، حالة من التعتيم الكامل على وصول الفرنسي، حتى حسم الأمور بشكل كامل .

استقبال سري بالمطار

رفض مسئولو الزمالك الظهور في مطار القاهرة لاستقبال كارتيرون وتم التنسيق مع أمن المطار على استقباله منعاً لإثارة الأنباء، واستقل الفرنسي السيارة التي نقلته إلى فندق الإقامة، بعدما سمح الأمن لأعداد قليلة من الجماهير المتواجدة بالمطار التصوير معه. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

جلسة ترحيب بفندق الإقامة

في فندق الإقامة، استقبل مسئولو الزمالك المدرب الفرنسي، وعقدوا معه جلسة خاصة للترحيب به، واستقر مسئولو الزمالك على كارتيرون لتدريب الزمالك في الفترة القادمة، وتصحيح الوضع داخل الفريق الأبيض بعدما بات موقفه صعب في ترتيب مجموعته بدوري أبطال أفريقيا، وصعوبة المنافسة على صدارة الدوري، في ظل الملاحقة التي يواججها من الأهلي.

جلسة الحسم

تقرر أن يعقد مسئولو الزمالك جلسة أخرى مع الفرنسي قبل مباراة سيراميكا المرتقبة بالدوري العام، والتي تقام مساء اليوم ضمن منافسات الجولة 15 من عمر المسابقة المحلية، أو بعدها لتحديد من سيكون معه في الجهاز الفني وتوزيع المهام على معاونيه، بعدما تم الاتفاق على الراتب الذي سيتقاضاه كارتيرون في وقت سابق.

راتب كارتيرون

كشف مصدر مطلع تفاصيل المفاوضات مع الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني السابق للفريق الكروي الأول بنادي التعاون السعودي، للعودة مجدداً لقيادة القلعة البيضاء خلفاً لجايمي باتشيكو المدير الفني الحالي، وأكد المصدر في تصريحات لـ"اليوم السابع" أن كارتيرون سيحصل على 85 ألف دولار قيمة الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه في الزمالك، وأنه لم يطلب وضع شروط جزائية في تعاقده مع القلعة البيضاء.