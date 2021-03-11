الدوري الاميركي للمحترفين: إيقاف لاعب ميامي ليونارد أسبوعًا على خلفية اهانات عنصرية

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نيويورك: أوقفت رابطة دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين الخميس لاعب إرتكاز ميامي هيت مايرز ليونارد عن جميع النشاطات ودخول منشآت فريقه لفترة أسبوع، وذلك على خلفية اهانات معادية للسامية أدلى بها الإثنين أثناء بث مباشر.

كما غرمت الرابطة ليونارد 50 ألف دولار، وفرضت عليه المشاركة في برنامج ثقافي متنوع.

وكان "العملاق" ليونارد (2,13 م) فقد السيطرة على أعصابه خلال بث مباشر عبر منصة "تويتش" للبث التدفقي أثناء خوضه منافسات لعبة عبر الانترنت وتفوه بكلمات نابية معادية للسامية بعدما تم إيقاعه ارضا من قبل أحد المنافسين.

وعلى الرغم من أن ليونارد (29 عاما) اعتذر لاحقا عما بدر منه، معللا ذلك بعدم معرفته فحوى الكلام الذي صدر عنه، إلا ان فريقه هيت قرر إيقافه لمدة غير محددة، في حين فتحت الرابطة تحقيقا بما حصل.

وقال آدم سيلفر مفوض الدوري الاميركي للمحترفين في بيان "تعليق مايرز كان غير مبرر ومؤلم ولا مكان لمثل هذه المصطلحات المسيئة في الدوري الاميركي للمحترفين أو في مجتمعنا".

وتابع "البارحة، تحدثنا إلي ممثلي رابطة مكافحة التشهير لفهم بشكل أفضل تأثير كلماته ونحن نتقبل شعوره بالندم".

وختم قائلا "قمنا بابلاغ مايرز بأنه لن يتم التسامح مع تعليقات مهينة مثل هذه، وانه من المتوقع أن يتمسك بالقيم الاساسية للدوري المساواة والتسامح والاندماج والاحترام في جميع الاوقات للمضي قدماً".

وانضم ليونارد إلى الدوري عبر اختياره في المركز الـ 11 في "درافت" عام 2012 من قبل بورتلاند ترايل بلايزرز، قبل أن ينتقل إلى ميامي هيت عام 2019 وساهم في وصوله إلى النهائي العام الماضي حيث خسر أمام لوس أنجليس ليكرز.

وأعلن هيت الشهر الماضي عن اجراء عملية جراحية في الكتف لليونارد وغيابه عما تبقى من مباريات لموسم 2020 2021، بعدما كان خاض ثلاث مباريات فقط.

ويبلغ معدل ليونارد 5,6 نقاط و3,9 متابعات في المباراة الواحدة في غضون تسعة اعوام قضاها في الدوري، كما شارك اسياسيا في 49 مباراة من مبارياته الـ 51 الاخيرة في الموسم الماضي، وبلغ معدله 6,1 نقاط و5,1 متابعات.