نادال ليس جاهزاً لخوض دورة دبي

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باريس: اعلن الاسباني رافايل نادال الخميس عدم جاهزيته لخوض غمار دورة دبي الدولية في كرة المضرب الاسبوع المقبل، لعدم تعافيه من اصابة في ظهره.

وشكر الاسباني الفائز بـ20 لقبا كبيرا، بالتساوي مع السويسري المخضرم روجيه فيدرر، اللجنة المنظمة لدورة دبي التي كانت وجهت اليه دعوة للمشاركة.

وقال نادال (34 عاما) على حسابه على تويتر "كنا نفكر جديا بالمجيء (الى دبي) وخوض الدورة، لكني لا اعتقد بأني جاهز للعودة في الوقت الحاضر".

وربما يعود نادال الى المنافسات من خلال دورة ميامي الاميركية المقررة في 24 الحالي والتي بلغ المباراة النهائية فيها خمس مرات وخسرها جميعها.