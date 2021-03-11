دوري أبطال آسيا: السعودية تستضيف ثلاث مجموعات بنظام التجمّع والإمارات واحدة

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كوالالمبور : ستستضيف السعودية مباريات ثلاث مجموعات بنظام التجمع في دوري أبطال آسيا في كرة القدم بسبب تداعيات فيروس كورونا والإمارات مباريات مجموعة واحدة، بحسب ما أعلن الاتحاد القاري الخميس.

قال الاتحاد انه أعلن الدول المضيفة "بعد مشاورات مكثفة مع الاتحادات الوطنية المشاركة والشركاء التجاريين وكافة أطراف اللعبة".

وفي منطقة غرب آسيا التي تقام مبارياتها في الفترة من 14 30 نيسان/أبريل، "تستضيف السعودية منافسات المجموعتين الأولى والرابعة في الرياض، على أن تقام مباريات المجموعة الثالثة في جدة، وتقام مباريات المجموعة الثانية في مدينة الشارقة الإماراتية، في حين تستضيف الهند منافسات المجموعة الخامسة".

وكان الاتحاد الاسيوي قد قرّر في نهاية كانون الثاني/يناير الماضي، اقامة دور المجموعات بنظام التجمع بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وتضمّ المجموعة الأولى الهلال السعودي حامل اللقب ثلاث مرات آخرها في 2019، شباب الأهلي دبي الإماراتي، الاستقلال الطاجيكستاني ومتأهل من التصفيات (الغرافة القطري أو أي جي أم كاي الأوزبكستاني).

وتضم الثانية الشارقة الإماراتي المضيف مع تراكتور الإيراني، باختاكور الأوزبكستاني ومتأهل من التصفيات (الوحدة السعودي أو القوة الجوية العراقي).

ويستضيف الأهلي السعودي الثالثة في جدة وهي تضم الدحيل القطري، الاستقلال الإيراني والشرطة العراقي.

وفي الرياض، يستضيف النصر في الرابعة السد القطري، الوحدات الأردني ومتأهل من التصفيات (فولاد خوزستان الإيراني أو العين الإماراتي).

وفي الهند، يستضيف غوا في المجموعة الخامسة، بيرسيبوليس الإيراني وصيف الموسم الماضي، الريان القطري، ومتأهل من التصفيات (الوحدة الإماراتي أو الزوراء العراقي).

وكان أولسان هيونداي الكوري الجنوبي قد أحرز لقب النسخة الأخيرة على حساب بيرسيبوليس في فقاعة صحية في الدوحة.

واشار الاتحاد القاري انه ضمن عملية تقييم طلبات الاستضافة التي كانت مفتوحة لجميع الاتحادات الوطنية الأعضاء، تضمنت المعايير الصحية "وجود الحد الأدنى من قيود السفر والحجر الصحي للأندية القادمة، سهولة رحلات السفر والوضع الصحي في الدولة المضيفة، إلى جانب وجود ملاعب كافية لإقامة المباريات".

وقرّر الاتحاد الآسيوي تأجيل منافسات دور المجموعات في منطقة الشرق الذي كان مقرراً في الفترة 21 نيسان/أبريل إلى 7 أيار/مايو "حيث سيكون الموعد الجديد خلال شهري حزيران/يونيو وتموز/يوليو 2021، وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار قيود السفر الحالية وتحديات الحظر التي تفرضها جائحة كوفيد 19".

وسوف تستضيف تايلاند منافسات المجموعات السادسة والسابعة والعاشرة، في حين سيتم لاحقاً تحديد مستضيف المجموعتين الثامنة والعاشرة.

وتقرر أيضاً تأجيل مباريات الأدوار التمهيدية لمنطقة شرق آسيا، حيث ستقام الآن بنظام التجمع في ذات الدول التي تستضيف المجموعات التي يتأهل إليها الفائزون من كل مباراة في الأدوار التمهيدية.

ويتأهل إلى دور الـ16 صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل ثلاثة أندية تحصل على المركز الثاني في مجموعات كل منطقة.