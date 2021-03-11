شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الظاهر السقا: سيراميكا نازل بتشكيل هجومى عشان يكسب الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق عبد الظاهر السقا نجم المنتخب الوطنى الأسبق على تشكيل سيراميكا الذى يخوض به مواجهة الزمالك المقرر إقامتها بعد قليل على ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة 15 من عمر مسابقة الدوري المصري.

وضم تشكيل سيراميكا كلا من عامر عامر في حراسة المرمى،فى الدفاع خالد صبحي، طارق سامي، محمد توني، باتريس،فى الوسط صالح جمعة، محمد إبراهيم، ميدو جابر، شادي حسين، محمود نبيل،فى الهجوم أحمد ياسر ريان.

قال السقا خلال تواجده في الاستوديو التحليلى لقناة "أون تايم سبورتس" :" تشكيل سيراميكا هجومى ويؤكد إن هيثم شعبان المدير الفني نازل يكسب اللقاء خاصة بعدما دفع بأوراقه الهجومية في الخط الأمامى".

ويدير المباراة محمود ناجي حكم ساحة، ويعاونة كل من محمد محمود لطفي، ومحمود أبوالرجال ، ويتواجد أحمد إبراهيم كحكم رابع في لقاء الزمالك وسيراميكا فيما يتواجد محمود بسيوني كحكما للفيديو، ويعاونه عاطف حسين مساعدا له.

الزمالك يدخل مباراة سيراميكا محتلا صدارة جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 30 نقطة جمعها بعد خوض 13 مباراة بعد تحقيق 9 انتصارات و3 تعادلات وخسارة وحيدة، بينما جمع سيراميكا 21 نقطة بعد خوض 14 مباراة حقق خلالها 5 انتصارات و6 تعادلات و3 خسائر.