شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: "تشويحة" بن شرقى لـ باتشيكو نرفزة ملعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دافع حازم إمام نجم الزمالك الأسبق عن المغربى أشرف بن شرقى لاعب الفريق الأبيض بعد الأزمة التي نشبت بين اللاعب مع باتشيكو المدير الفني عقب خروج اللاعب غاضبا بسبب استبداله في الدقائق الأخيرة من مباراة الترجي التونسي، في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري الأبطال والتي خسرها الأبيض 3-1 يوم السبت الماضي بملعب رادس في تونس.

أكد الثعلب الصغير خلال تواجده في الاستوديو التحليلى لقناة "ontime sports" إن ما بدر من أشرف بن شرقى تجاه مدربه باتشيكو في مباراة الترجى التونسي "نرفزة ملعب" موضحا أن هذه الأمور تحدث باستمرار في الملاعب.

قال حازم إمام إن أشرف بن شرقى قام بمصافحة باتشيكو بعد المباراة وكانت الأمور بينهما تسير بشكل طبيعى.

وفى سياق متصل رفض مسئولو نادي الزمالك، التهويل في مشهد خروج المغربي أشرف بن شرقي، موضحين أن بن شرقي لم يخطئ أو يتجاوز أثناء خروجه من ملعب رادس في مباراة الترجي، وهو ما نقله جهاز الكرة للاعب المغربي.

طلب أشرف قاسم من بن شرقي عدم الالتفات لما يتردد عنه في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى، والتفكير في المستطيل الأخضر فقط مؤكدا أن الزمالك مقبل على مرحلة هامة ويجب على جميع اللاعبين التركيز في المباريات المقبلة، المصيرية والتي ستحدد ملامح المنافسة على البطولات سواء محليا في مسابقتى الدوري والكأس أو أفريقيا في دوري الأبطال.