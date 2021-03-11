شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يستقر على 20 لاعباً لمباراة أسوان فى الدوري بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر أحمد سامى المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحة على الدخول فى معسكر مغلق لمباراة الغد الجمعة أمام أسوان والتى تقام فى الثالثة عصرا على استاد الاسكندرية بقائمة تضم 20 لاعبا .

وتضم قائمة سموحة من اللاعبين كل من الهانى سليمان و عمر صلاح فى حراسه المرمى ، رجب نبيل و محمود البدرى و محمد عبد المنعم و احمد جمال و اطهر الطاهر و محمد شكر فى خط الظهر ، بالاضافة إلى محمود حليمو و محمد كناريا و محمد ليله و محمد رزق و مصطفى فتحى و اسلام جمال و رفيق كابو و عبد الكبير الوادى فى خط الوسط ، بينما اختار أحمد عبد القادر و ديريك نسينامبى وحسام حسن وشريف رضا فى الهجوم .

ووجه أحمد سامى، المدير الفني لسموحة، تحذير إلى لاعبى فريقه من خطورة التهاون أمام أسوان وطالبهم بضرورة توخى الحيطة والحذر، والاستفادة من أخطاء الماضى لتحقيق الفوز والثلاث نقاط للعبور خطوة مهمة في جدول الدورى.