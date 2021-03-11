شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة ومحمد إبراهيم وريان فى تشكيل سيراميكا أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا بقيادة هيثم شعبان ، عن التشكيلة الرسمية التي سيخوض بها الفريق مواجهة الزمالك ، المقرر لها في تمام السابعة والنصف، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة للدوري الممتاز.

وضم التشكيل كلا من عامر عامر في حراسة المرمى

فى الدفاع خالد صبحي، طارق سامي، محمد توني، باتريس

فى الوسط صالح جمعة، محمد إبراهيم، ميدو جابر، شادي حسين، محمود نبيل

فى الهجوم أحمد ياسر ريان

يفتقد سيراميكا جهود رجب بكار وسيف تقا، فى مباراة الزمالك بسبب الإيقاف بعد حصولهما على الكارت الأصفر الثالث فى لقاء المصرى البورسعيدى وأحمد غنيم بعد إصابته بالتواء فى الكاحل فى المران الأخير بينما يستعيد الفريق الصاعد حديثا لدورى الأضواء والشهرة خدمات محمد تونى بعد شفائه من إصابة العضلة الأمامية.