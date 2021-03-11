شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيري وشيكابالا وأبو جبل علي دكة البدلاء في الزمالك امام سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك علي التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم امام سيراميكا والمقرر لها السابعة والنصف مساءا ضمن مباريات الجولة الـ 15 للدوري.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي :

حراسة المرمي : محمود جنش

خط الدفاع : احمد عيد – محمود علاء – محمود الونش – عبد الله جمعة

خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي

خط الهجوم : امام عاشور- اشرف بن شرقي – احمد سيد زيزو – يوسف أوباما

وفضل باتشيكو الاحتفاظ بكل من : محمد أبو جبل ومحمد عبد الغني وأحمد فتوح ومحمد أشرف "روقا" ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وسيف الدين الجزيري وحميد أحداد وأسامة فيصل وحسين فيصل علي دكة البدلاء

يدير المباراة محمود ناجي حكم ساحة، ويعاونة كل من محمد محمود لطفي، ومحمود أبوالرجال ، ويتواجد أحمد إبراهيم كحكم رابع في لقاء الزمالك وسيراميكا ، فيما يتواجد محمود بسيوني كحكما للفيديو، ويعاونه عاطف حسين مساعدا له.

الزمالك يدخل مباراة سيراميكا محتلا صدارة جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 30 نقطة جمعها بعد خوض 13 مباراة بعد تحقيق 9 انتصارات و3 تعادلات وخسارة وحيدة، بينما جمع سيراميكا 21 نقطة بعد خوض 14 مباراة حقق خلالها 5 انتصارات و6 تعادلات و3 خسائر.