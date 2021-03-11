شكرا لقرائتكم خبر عن لقبان و3 هزائم في كشف حساب كارتيرون بالولاية الأولى مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب الفرنسي باتريس كارتيرون من تولي الإدارة الفنية لنادي الزمالك، بعد وصوله مؤخراً إلى مصر، قادماً من المملكة العربية السعودية، عقب فسخ تعاقده مع الفريق التعاون، والذي انتقل إليه في العام الماضي بعدما فسخ تعاقده مع الزمالك.

وكان باتريس كارتيرون قد تولى قيادة الزمالك خلفا للصربى ميتشو، وتحديدًا فى يوم 3 ديسمبر 2019، ونجح خلالها فى التتويج ببطولتى السوبر الأفريقى على حساب الترجى التونسى بنتيجة 3 / 1، فى المباراة التى جمعت بينهما فبراير 2020على استاد الغرافة القطرى، حيث حل الأبيض فى المباراة بصفته بطلاً لبطولة الكونفدرالية، فيما شارك الفريق التونسى باعتباره بطلاً لدورى أبطال أفريقيا عن النسخة الماضية للبطولتين.

كما توج ببطولة السوبر المصرى على حساب الأهلى، بعدما فاز عليه بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4 / 3، فى المباراة التى أقيمت بينهما على ستاد محمد بن زايد بمدينة أبو ظبى بالإمارات، بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل السلبى.

تولى كارتيرون قيادة الزمالك فى 31 مباراة، حقق خلالهم الفوز فى 19 مباراة فيما تعادل فى 9 مواجهات وهُزم فى 3 لقاءات، فيما سجل اللاعبين معه 49 هدفًا واستقبلت شباك الفريق تحت قيادته 22 هدفًا، فيما أشرك 34 لاعبًا.

ووصل الفرنسي كارتيرون إلى القاهرة صباح اليوم الخميس قادما من السعودية عقب فسخ عقده مع إدارة التعاون السعودي بالتراضي والرحيل عن تدريب الفريق السعودي، من أجل تدريب الزمالك.

واستقر مسئولو الزمالك على كارتيرون لتدريب الزمالك في الفترة القادمة، وتصحيح الوضع داخل الفريق الأبيض بعدما بات موقفه صعب في ترتيب مجموعته بدوري أبطال أفريقيا، وصعوبة المنافسة على صدارة الدوري، في ظل الملاحقة التي يواججها من الأهلي.

وكشف مصدر مطلع تفاصيل المفاوضات مع الفرنسي باتريس كارتيرون، للعودة مجدداً لقيادة القلعة البيضاء خلفاً لجايمي باتشيكو المدير الفني الحالي، وأكد المصدر في تصريحات لـ"الخليج 365" أن كارتيرون أبلغ إدارة الزمالك بوصوله إلى القاهرة الخميس بالتنسيق مع وكيله حازم فتوح بعد الانتهاء من كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد.

وأوضح المصدر أن كارتيرون سيحصل على 85 ألف دولار قيمة الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه في الزمالك، وأنه لم يطلب وضع شروط جزائية في تعاقده مع القلعة البيضاء.

وواصل المصدر أن كارتيرون لم يضع أي من الأسماء المصرية للدخول في الجهاز الفني المعاون تاركاً الأمر لإدارة النادي، خاصة أنه أكد في المفاوضات التي جرت خلال الأيام الماضية رغبة أكيدة في العودة إلى الزمالك لقيادة الفريق بعد فترة من التواجد في الدوري السعودي للمحترفين.