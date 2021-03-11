شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يهزم الرجاء بهدف ويؤمن صدارة المجموعة الثالثة بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حافظ فريق فاركو بقيادة مجدى عبد العاطى على صدارة المجموعة الثالثة بالقسم الثانى بعدما حقق فوزا ثمينا خارج ملعبه على الرجاء المطروحى بهدف مقابل للاشئ رافعا رصيده إلى 33 نقطة فى صدارة الترتيب ضمن فاعليات الجولة السادسة عشر للمجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى ، فى الوقت الذى واصل فيه حرس الحدود الزحف نحو الصدارة بالفوز على دمنهور بثلاثية نظيفة رافعا رصيده إلى 31 نقطة فى وصافة المجموعة .

وفى إطار مباريات نفس الجولة فاز بلدية المحلة خارج ملعبه على بنى عبيد بهدف مقابل للاشئ أحرزه عمار شرف الدين ليستمر فى المنافسة بالمركز الثالث برصيد 31 نقطة وبفارق الأهداف عن الحدود ، كما نجح أبو قير للأسمدة فى التغلب على كفر الشيخ برباعية نظيفة ليعود للمركز الرابع بالمجموعة برصيد 27 نقطة ، كما حقق سبورتنج كبرى مفاجأة الجولة بالفوز على الأوليمبى بهدفين مقابل هدف رافعا رصيده إلى 19 نقطة فى المركز العاشر بينما تجمد رصيد أبناء الإسكندرية عند 26 نقطة ويتراجع للمركز السادس .

كما استعاد أبناء دكرنس نغمة الإنتصارات فى المباراة الأولى لمجدى طلبه كمديرا فنيا للفريق بالفوز خارج ملعبه على مالية كفر الزيات بهدف مقابل للاشئ ، بينما استطاع المنصورة الفوز على بيلا بهدفين مقابل للاشئ ، بينما تعادل الحمام والجزيرة المطروحى بهدفين لمثليهما فى لقاء شهد جدلا تحكيميا .