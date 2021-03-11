شكرا لقرائتكم خبر عن وصول الزمالك وسيراميكا لأستاد القاهرة لخوض مباراة الفريقين في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل فريقا الزمالك وسيراميكا الي استاد القاهرة استعدادا لمواجهتهما المقرر انطلاقها في السابعة والنصف من مساء اليوم في الجولة الخامسة عشر من الدورى والمقامة علي استاد القاهرة.



باتشيكو



فريق الزمالك



وصول الزمالك



وصول لاعبي الزمالك

يدير المباراة محمود ناجي حكم ساحة، ويعاونة كل من محمد محمود لطفي، ومحمود أبوالرجال ، ويتواجد أحمد إبراهيم كحكم رابع في لقاء الزمالك وسيراميكا ، فيما يتواجد محمود بسيوني كحكما للفيديو، ويعاونه عاطف حسين مساعدا له.



سيراميكا



صالح جمعة



فريق سيراميكا



وصول سيراميكا



وصول لاعبو سيراميكا

الزمالك يدخل مباراة سيراميكا محتلا صدارة جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 30 نقطة جمعها بعد خوض 13 مباراة بعد تحقيق 9 انتصارات و3 تعادلات وخسارة وحيدة، بينما جمع سيراميكا 21 نقطة بعد خوض 14 مباراة حقق خلالها 5 انتصارات و6 تعادلات و3 خسائر.

ومن المقرر ان يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي : محمود جنش

خط الدفاع : احمد عيد – محمود علاء – محمود الونش – عبد الله جمعة

خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي

خط الهجوم : امام عاشور- اشرف بن شرقي – احمد سيد زيزو – يوسف أوباما