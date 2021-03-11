شكرا لقرائتكم خبر عن هداية ملاك تحصد برونزية بطولة بلغاريا للتايكوندو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توّجت هداية ملاك لاعبة منتخب التايكوندو بالميدالية البرونزية فى منافسات بطولة بلغاريا المفتوحة ، التى تقام باسطنبول ، بعد الفوز على لاعبة تركيا بنصف نهائى البطولة فى وزن تحت 67 كجم .

وتعد برونزية ملاك هى الثالثة للمنتخب المصرى بعد أن حققت نور حسين الميدالية الذهبية و المركز الأول، و سيف عيسى المركز الثانى والميدالية الفضية .

ويشارك فى بطولة بلغاريا المفتوة للتايكوندو 4 لاعبين وهم هداية ملاك، نور حسين، وعبد الرحمن وائل، وسيف عيسى ، وهم الرباعى المتأهل الى دورة الالعاب الاولمبية بطوكيو، حيث تأتى المشاركة فى اليطولة ضمن خطة الاعداد للاولمبياد ، حيث تأهل التايكوندو بالكوتة كاملة .

ويرافق البعثة عمرو سليم رئيس اتحاد اللعبة رئيسا للبعثة بخلاف مدربى المنتخب .