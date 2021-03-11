شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار القانونى لممدوح عباس يبرئه من أى تعاقدات مع لاعبين أو مدربين للزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن كمال مصطفى شعيب المستشار القانونى لممدوح عباس رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية السابق عن أن الأخير ليس له أى علاقة بأية تعاقدات مع مدربين أو لاعبين بنادي الزمالك حاليا، وأنه يدعم استقرار النادى .
كما أكد المستشار القانونى لـ عباس على أنه فضل الإبتعاد عما يجرى داخل النادى حاليا وأنه كذلك وحرصا منه على أستقرار هذا الكيان العظيم قد وجه بوقف كافة إجراءات تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة بمستحقاته المالية.
واقترب الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للتعاون السعودى الحالى والزمالك السابق، من العودة مجددا لتدريب القلعة البيضاء خلفا للرحيل المتوقع للبرتغالى جايمى باتشيكو بعد الهزيمة من الترجى التونسى في دوري أبطال أفريقيا.
ودخلت مفاوضات إدارة الزمالك مع كارتيرون مرحلة جادة من أجل العودة إلى القلعة البيضاء، خاصة بعدما اقترب الفرنسي من إنهاء تعاقده مع التعاون السعودى بعد النتائج غير الجيدة.
فى سياق آخر، أصدر مركز التسوية والتحكيم الرياضى، منذ أيام حكما نهائيا فى فبراير الماضى ببطلان لائحة نادى الزمالك التى تم اعتمادها فى عام 2019 وما ترتب عليها من آثار، فى الدعوى المرفوعة من ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك السابق، حيث كان ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك السابق أقام الدعوى رقم 15 لسنة 3 ق لعام 2019 وتداولت بالجلسات حتى صدر الحكم النهائي .
وسبق وأصدر مركز التسوية والتحكيم حكم "درجة أولي" ببطلان لائحة نادي الزمالك بتاريخ يوم 28 أكتوبر الماضى، وبعد صدور الحكم قامت اللجنة الأوليمبية المصرية بالطعن عليه وتضامن معها مرتضي منصور رئيس الزمالك السابق.
وأصدر مركز التسوية والتحكيم اليوم، حكمه النهائي ببطلان لائحة الزمالك ورفض الطعن المقدم من اللجنة الأوليمبية وكذلك مرتضي منصور، حيث ذكر الحكم أنه ليس له صفة في الوقت الحالي بالنادي، بعد صدور قرار بإيقافه ومجلسه.