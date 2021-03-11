شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار القانونى لممدوح عباس يبرئه من أى تعاقدات مع لاعبين أو مدربين للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن كمال مصطفى شعيب المستشار القانونى لممدوح عباس رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية السابق عن أن الأخير ليس له أى علاقة بأية تعاقدات مع مدربين أو لاعبين بنادي الزمالك حاليا، وأنه يدعم استقرار النادى .

كما أكد المستشار القانونى لـ عباس على أنه فضل الإبتعاد عما يجرى داخل النادى حاليا وأنه كذلك وحرصا منه على أستقرار هذا الكيان العظيم قد وجه بوقف كافة إجراءات تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة بمستحقاته المالية.

وقال المستشار القانونى، أن ممدوح عباس عاشق لهذا الكيان العظيم ولن ينسي يوما من خذل أو خان هذا الكيان ولن يدخر أى جهد أو دعم للنادى الذى يعشقه كمشجع من مشجعى الدرجة الثالثة كما يصف نفسه دائما.

واقترب الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للتعاون السعودى الحالى والزمالك السابق، من العودة مجددا لتدريب القلعة البيضاء خلفا للرحيل المتوقع للبرتغالى جايمى باتشيكو بعد الهزيمة من الترجى التونسى في دوري أبطال أفريقيا. ودخلت مفاوضات إدارة الزمالك مع كارتيرون مرحلة جادة من أجل العودة إلى القلعة البيضاء، خاصة بعدما اقترب الفرنسي من إنهاء تعاقده مع التعاون السعودى بعد النتائج غير الجيدة.