بالصور.. الأهلي يفتتح فرعه الجديد بالأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد مصطفى:

افتتح الأهلي فرع النادي الجديد، في مدينة طيبة بالأقصر، مساء اليوم الخميس، ضمن مشروعات الوحدة الاقتصادية بين الأهلي وشركة استادات القابضة.

وحضر الافتتاح أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومحمد عبدالقادر نائب محافظ الأقصر، ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وسيف الوزيري رئيس مجلس إدارة شركة ستادات والعضو المنتدب لها.

وتبلغ مساحة فرع النادي في الأقصر 13 فدانًا، يشمل ملعب كرة قدم قانونيًا ومدرجات تتسع لـ5 آلاف متفرج وملاعب مختلفة للألعاب الجماعية والفردية، وحمام سباحة أولمبي وصالة مغطاة بمساحة 1.56 فدان.

كما يشمل النادي مبني اجتماعيًا يشمل العديد من الخدمات الاجتماعية والرياضية بخلاف المسجد والجيم وملعب التنس، وملعب الخماسي، ويتضمن كذلك العديد من الرياضات من خلال أكاديميات كرة القدم والسلة والطائرة واليد وتنس الأرضي وتنس الطاولة وسباحة وكرة ماء وألعاب قوى.