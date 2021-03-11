لحظة بلحظة.. الزمالك 1 - 0 سيراميكا كليوباترا.. بنشرقي يُسجل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية لحظة بلحظة لأحداث مباراة الزمالك ونظيره سيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات دوري WE.

ويلعب باتشيكو بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: أحمد عيد، محمود علاء، محمود الونش، عبد الله جمعة

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني

ثلاثي ما قبل المهاجم: يوسف، أوباما، إمام عاشور، أحمد زيزو

المهاجم: أشرف بنشرقي

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد أبو جبل، محمد عبد الغني، أحمد فتوح، محمد روقا، شيكابالا، سيف الجزيري، حميد أحداد، أسامة فيصل، حسين فيصل.

ويبدأ سيراميكا كيلوباترا المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: محمد توني، خالد صبحي، وطارق سامي، وفابريس نجا.

خط الوسط: محمود نبيل، ومحمد إبراهيم، وصالح جمعه، وميدو جابر

خط الهجوم: شادي حسين، وأحمد ياسر

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من محمود شكري، ورجب عمران، وعبد الله محمود، وأحمد محسن، ووليد عبد المنعم، وأحمد غنيم، ومصطفى ميسي، وشريف دابو، وكوامي بونسو.

وانتظروا تغطية لأبرز أحداث الشوط الأول فور انطلاقه:

انطلاقة سريعة للمباراة بتسجيل أشرف بنشرقي في الدقيقة 6 الهدف الأول للزمالك.

في الدقيقة 15 كاد يُسجل الزمالك الهدف الثاني ولكن تسديدتة زيزو التي حاول استغلال تقدم حارس سيراميكا كليوباترا ارتطمت بالشباك من أعلى، قبل أن يرد محمد مسعد بتسديدة في الدقيقة 17 تصدى لها جنش..

وفي الدقيقة 19 تسلم إمام عاشور الكرة من حدود منطقة الجزاء من فرجاني ساسي ليسددها بطريقة رائعة في المرمى.

وفي الدقيقة 34: كاد أحمد ريان يُقلص النتيجة بتسديدة قوية تصدى لها محمود "جنش" وأخرجها ركنية نُفذت وشتتها لاعبو الزمالك.