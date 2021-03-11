تشكيل سيراميكا أمام الزمالك.. صالح جمعة وأحمد ياسر ومحمد إبراهيم أساسيون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

أعلن هيثم شعبان المدير الفني لسيراميكا كليوباترا، تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة الزمالك، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة الدوري، والمقررة على ستاد القاهرة في تمام السابعة والنصف.

ويبدأ شعبان بثلاثي خلف الهجوم، بالإضافة لرأسي حربة شادي حسين، وأحمد ياسر.

ويبدأ سيراميكا كيلوباترا المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: محمد توني، خالد صبحي، وطارق سامي، وفابريس نجا.

خط الوسط: محمود نبيل، ومحمد إبراهيم، وصالح جمعه، وميدو جابر

خط الهجوم: شادي حسين، وأحمد ياسر

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من محمود شكري، ورجب عمران، وعبد الله محمود، وأحمد محسن، ووليد عبد المنعم، وأحمد غنيم، ومصطفى ميسي، وشريف دابو، وكوامي بونسو.