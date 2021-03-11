حازم إمام: الحديث عن تغيير باتشيكو متسرع جدًا.. ومشكلة الزمالك انضباطية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال حازم إمام، لاعب الزمالك السابق، إنه يرى أن التفكير في الاستغناء عن باتشيكو قراراً متسرعاً جداً؛ لعدم وجود أي حاجة لهذا التسرع.

وأضاف إمام، خلال الإستديو التحليلي الخاص بمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا على فضائية أون سبورت:"ألوم على باتشيكو وجود تغييرات خاطئة وموافقته على رحيل العديد من اللاعبين وهذا أمر أوجد له مشكلة؛ إذ يعتمد على 3 أو 4 لاعبين في خط الهجوم والآن بنشرقي وزيزو ليسا في حالتهما فينظر لشيكابالا".

وتابع لاعب الزمالك السابق:"لا أرى أن الزمالك في كارثة تحتاج لتغيير المدرب وأرى أن الكلام على تغيير المدرب كان من الأفضل أن يكون بعد مباراة الترجي المقبلة إذا لا قدر الله وُهزم الزمالك فحينها سيكون هناك هدف لم يحققه ولكن مازال الزمالك قادرًا على الفوز أمام الترجي لذا أرى أن قرار تغيير المدرب متسرع جدًا ولايوجد حاجة لهذا التسرع فلديك أسبوعين توقف دولي بعد مباراة الترجي".

واسترسل إمام:"من وجهة نظري الزمالك لايوجد لديه مشكلة فنية على الإطلاق فبجميع المقاييس الفريق قوي وبجميع الإحصائيات الزمالك الأفضل تسديدًا على المرمى ولا يوجد لديك مشكلة فنية بل المشكلة انضباطية وهي ليست مشكلة مدير فني بصورة كبيرة خاصة الأجنبي الذي يجعل مدير الكرة أو الإدارة تتخذ هذا الجانب، كما رأينا مع موسيماني فلو كانت شخصيته قوية لم يكن كهربا ليقول له GO GO ولكن بعدما قال ذلك الإدارة طبقت عليه العقوبة".

وأتم حازم إمام تصريحاته بـ: "هناك أشياء كثيرة بالداخل لا أريد الحديث عنها لكنها ليست مشكلة 100%، فباتشيكو ليس بشخصية قوية وكان من الممكن أن أجلب له شخصية قوية في الجانب الإداري وهناك كثيرون يستطيعون القيام بذلك".