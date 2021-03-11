تشكيل الزمالك لصدام كليوباترا.. بنشرقي مهاجماً.. وشيكابالا بديلاً

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو تشكيل فريق الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الجولة 15 في بطولة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك يحتل الصدارة مؤقتاً برصيد 30 نقطة بفارق 3 نقاط عن الأهلي الذي لعب مباراتين أقل من الأبيض، بينما يأتي سيراميكا كليوباترا في المركز الثامن برصيد 21 نقطة.

ويلعب باتشيكو بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: أحمد عيد، محمود علاء، محمود الونش، عبد الله جمعة

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني

ثلاثي ما قبل المهاجم: يوسف، أوباما، إمام عاشور، أحمد زيزو

المهاجم: أشرف بنشرقي

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد أبو جبل، محمد عبد الغني، أحمد فتوح، محمد روقا، شيكابالا، سيف الجزيري، حميد أحداد، أسامة فيصل، حسين فيصل.