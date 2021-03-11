بالصور.. اجتماعات مُكثفة للوفد المصري قبل انتخابات المكتب التنفيذي لـ "كاف"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

شهد فندق إقامة الوفد المصري المتواجد في مدينة الرباط المغربية على هامش انتخابات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عقد الوفد عدة اجتماعات مع رؤساء الاتحادات الأفريقية ووفود الاتحادات التي ستُشارك في انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي عن قارة أفريقيا.

وعقد المرشح المصري في الانتخابات هاني أبوريدة، عضو المجلس الأعلى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وأحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية، ومحمد الشواربي عضو اللجنة عدة اجتماعات مع الجنوب أفريقي موتسيبي المرشح بالتزكية لرئاسة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم والعديد من رؤساء الاتحادات الأفريقية.

وتأتي الاجتماعات من قِبل الوفد المصري؛ للحصول على الدعم والأصوات قبل العملية الانتخابية، لتأمين تواجد هاني أبوريدة في عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للمرة الخامسة على التوالي.

وتُجرى انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، يوم غد الجمعة؛ إذ يتواجد بها المرشح المصري هاني أبوريدة.