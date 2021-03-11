شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يُهنيء هداية ملاك ببرونزية بطولة تركيا المفتوحة للتايكوندو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هنأ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، هداية ملاك لاعبة منتخب مصر للتايكوندو، لفوزها ببرونزية بطولة تركيا المفتوحة للتايكوندو «فئةG1» لوزن 67 كجم للسيدات، في إطار المتابعة المستمرة من وزير الرياضة لنتائج الفرق واللاعبين في البطولات، والتي تُعد بروفة قوية لاوليمبياد طوكيو القادمة.

أكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة مستمرة في توفير كامل الدعم لكل لاعبي مصر المؤهلين لأولمبياد طوكيو من أجل تحقيق إنجازات وأرقام وميداليات تضاف لسجلات الرياضة المصرية، معرباً عن سعادته الكبيرة بهذا الإنجاز العظيم من لاعبة مصر التي تبذل جهدا كبيرا من أجل التربع على عرش لعبة التايكوندو.

كما وجه وزير الشباب والرياضة التهنئة للكابتن عمرو سليم رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو على هذه الميدالية، مشيرا إلى ان هذا الإنجاز سوف يكون له عظيم الأثر في رفع معنويات اللاعبة قبل خوض أوليمبياد طوكيو، لافتًا إلى تقديم كل أنواع الدعم للاتحاد من اجل خلق عناصر ومواهب جديدة تكون نواة لمنتخب مصر في التايكوندو خلال المرحلة المقبلة.

وكانت اللاعبة هداية ملاك قداكتسحت بطلة تركيا بنتيجة (21-3) في ربع نهائي البطولة، بعدما تغلبت على بطلة قطر بنتيجة (37-3) لتتأهل إلى ربع النهائي، ثم خسرت أمام بطلة التشيك بنتيجة (6-11) في نصف نهائي البطولة، لتحقق هداية ملاك المركز الثالث والميدالية البرونزية لوزن 67 كجم للسيدات.