شكرا لقرائتكم خبر عن فيدرر : مونديال قطر سيكون رائعًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد نجم التنس السويسرى، روجر فيدرر ، أن قطر كانت على قدر المسؤولية منذ إعلان استضافتها كأس العالم لكرة القدم 2022، موضحًا ثقته في أن المونديال الأول في الشرق الأوسط سيكون حدثًا رياضيًا رائعًا، بعدما شاهده من بنية تحتية وملاعب رياضية رائعة.

وقال، في تصريحات صحفية، على هامش مشاركته في بطولة قطر «إكسون موبيل» المفتوحة للتنس: «أتذكر جيدًا يوم الإعلان الرسمى عن استضافة قطر للبطولة، الجميع لم يصدق ذلك، ولكن قطر نجحت في الاستعداد الجاد للاستضافة، وهذا ما وقفت عليه خلال مشاهدتى على أرض الواقع».

وعن حضوره البطولة العام المقبل، قال: «أتمنى أن أكون حاضرًا لأنى لم أكن محظوظًا من قبل بمتابعة وحضور المونديال بسبب ارتباطى بالمنافسات، ولكن سأحاول التواجد في مونديال قطر 2022».

وأضاف النجم السويسرى: «سعيد بالعودة مجددًا إلى الدوحة والمشاركة في بطولة قطر للتنس، فالبلد تغير كثيرًا وأصبح أكثر جمالًا مقارنة بآخر زيارة لى، وصراحة أُعجبت كثيرًا بالأجواء في قطر».

وأتم صاحب الـ39 عامًا كلامه، قائلًا: «مجرد المشاركة في البطولة فوز بالنسبة لى بعد فترة التوقف الطويلة، قمت بتحضيرات لمدة 3 أشهر، وأتمنى أن أكون في أتم الجاهزية».

في السياق نفسه، حجز البريطانى دانييل إيفانز مقعده في الدور الثانى ببطولة الدوحة المفتوحة للتنس، إثر فوزه في الدور الأول على الفرنسى جيريمى شاردى.

وجاء تأهل «إيفانز»، 30 عامًا، لهذا الدور، في الوقت الذي يمر فيه بأفضل فترات مسيرته، بعد أن تُوِّج بلقبه الأول في بطولة موراى ريفر التحضيرية لبطولة أستراليا المفتوحة، باكورة البطولات الأربع الكبرى «الجراند سلام».

وانتصر «إيفانز» بمجموعتين لواحدة بواقع «6- 1 و1- 6 و6- 2»، وسيضرب المصنف الـ28 عالميًا موعدًا في الدور الثانى مع النجم السويسرى «فيدرر»، العائد لتوه إلى الملاعب، بعد فترة غياب لنحو العام بسبب العمليات الجراحية التي أجراها في ركبته.

ويُعد «فيدرر»، المُتوَّج على الأراضى القطرية في 3 مناسبات سابقة 2005 و2006 و2011، الأكثر تحقيقًا للانتصارات على الأراضى القطرية «26 انتصارًا».