شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة شتوتجارت للتنس بدون جماهير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن منظمو بطولة شتوتجارت لتنس السيدات (جائزة بورش الكبرى) أن البطولة المقررة في إبريل المقبل ستقام دون جماهير، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال ماركوس جينتارد، مدير البطولة المقررة بين 19 و25 إبريل، إن القرار اتخذ بعد مشاورات مع السلطات الصحية المحلية والرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات. وأكد: «سلامة الجميع على رأس أولوياتنا».

وتشهد البطولة مشاركة عدد من النجمات البارزات، من بينهن الأسترالية أشلى بارتى المصنفة الأولى على العالم، واليابانية نعومى أوساكا المتوجة بلقب بطولة أستراليا المفتوحة، والنجمة الألمانية أنجليك كيربر المصنفة الأولى على العالم سابقا والمتوجة ببطولة شتوتجارت مرتين.

وذكر المنظمون أن فعاليات البطولة سيجرى بثها عبر موقع البطولة. وكانت بطولة شتوتجارت واحدة من عدة بطولات ألغيت في العام الماضى بسبب جائحة كورونا.

على جانب آخر، انسحبت التشيكية بترا كفيتوفا من بطولة دبى للتنس بعد تعرضها لإصابة في الفخذ في الدور الثانى. ولم تشارك كفيتوفا، بطلة ويمبلدون مرتين والفائزة ببطولة قطر المفتوحة الأسبوع الحالى، في الدور الأول في دبى، وانسحبت خلال المجموعة الثانية أمام السويسرية ييل تايشمان التي كانت متقدمة 6-2 و3-4. وقالت كفيتوفا: «للأسف شعرت بمشكلة في الفخذ منذ الدور قبل النهائى في الدوحة.

الوضع لم يتحسن وزاد تدهورًا في المجموعة الثانية». وتابعت: «شعرت بألم في كل الساق اليمنى تقريبا، للأسف لم أستطع التحرك كما أردت، ولم أرد أن يزيد الوضع سوءا. لهذا السبب انسحبت. قدمت كل ما لدى». وأضافت: «لكن في المجمل أنا سعيدة بلقبى في الدوحة، أشعر بخيبة أمل بطريقة انتهاء اليوم. سأقدم كل ما في وسعى للمشاركة في ميامي».

وتنطلق «ميامى» المفتوحة في 23 مارس الجارى.