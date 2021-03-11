شكرا لقرائتكم خبر عن هونيس يشيد بقرار لوف مع منتخب ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هنأ أولى هونيس، رئيس نادى بايرن ميونخ السابق، يواخيم لوف، المدير الفنى للمنتخب الألمانى، على قرار رحيله عن تدريب الفريق. وقال هونيس لمجلة «كيكر»: «إنه القرار السليم بكل تأكيد»، مشيرا إلى أن لوف سيد قراره. كما قال هونيس (69 عاما) لشبكة «آر.تى.إل» إن لوف تحدث معه يوم الإثنين الماضى عبر الهاتف، مضيفا: «ظهر هادئا للغاية، ومتحررا، طالت المكالمة وشعرت أنه كان قرارا جيدا».

وأعلن الاتحاد الألمانى لكرة القدم الثلاثاء الماضى أن لوف سيرحل عن تدريب المنتخب الألمانى عقب نهاية بطولة أمم أوروبا التي تقام الصيف المقبل. وسيقوم هونيس بتحليل المباريات الثلاث للمنتخب الألمانى في التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، في نهاية الشهر الجارى، كخبير في قنوات «آر.تى.إل».

ويأمل هونيس أن يكون لهذا القرار تأثير إيجابى على الفريق في بطولة أمم أوروبا. وقال لمجلة «كيكر»: «سيظهر اللاعبون تضامنهم مع المدرب، نريد أن نمنحه نهاية جيدة».