شكرا لقرائتكم خبر عن وفد الفيفا يزور مقر المنتخبات الوطنية بأكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قامت ساندرا لاتوري، مساعد مدير إدارة الاتحادات الأهلية بالاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الخميس، بزيارة إلى مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر على هامش زيارتها الحالية لمصر، حيث تفقدت برفقة أحمد حسام عوض عضو الاتحاد المصري سير الأعمال في المركز بعد استئناف العمل به.

وكان في استقبالهما بالمركز مصطفى عزام مدير التطوير والاستثمار بالاتحاد، وشعبان بسطاوي مدير العلاقات العامة بالاتحاد، ومسؤولو الشركة المنفذة للمشروع.

كان الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد قد دعا أندية القسم الأول لاجتماع في الواحدة ظهر الأربعاء المقبل، وذلك لتبادل الرأي حول سبل تخفيف ضغط المباريات على الأندية المشاركة في مسابقة الدوري الممتاز، خاصة التي تمثل الكرة المصرية في البطولات الخارجية والتي ظهر على آداء لاعبيها الإجهاد تبعا لذلك، بإلإضافة إلى مناقشة عدد من الأمور تهم الأندية.

والاتحاد المصري إذ يدعو الأندية لهذا الاجتماع يضع مصلحة الكرة المصرية ومنتخباتها الوطنية وأنديتها ومسابقاته المحلية في عين الاعتبار في ظل موسم أجبرت ظروف تفشي فيروس كورونا في العالم كل الأطراف أن تعيش ظرفًا استثنائيًا من انتهاء الموسم الماضي في وقت متأخر جدا وانطلاق الموسم الجديد في شهر ديسمبر الماضي بعد أيام من ختام الموسم المنقضي، وذلك لأول مرة في تاريخ الدوري المصري.

ونظرا لأن الارتباطات الدولية للمنتخبات الوطنية على المستويين الأول والأوليمبي سارية، فإن ذلك كله يضعنا أمام مسؤولية كبيرة يجب الترابط معها للحفاظ على مقدرات الكرة المصرية محليا وخارجيا، وبشكل يضمن مصالح كل أطرافها ويرضي طموحات جماهيرها.