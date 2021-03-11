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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الخليفي: نيمار ومبابي باقيان مع باريس إلى الأبد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 مارس 2021
أعلن رئيس نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي بجرأة أن كل من نيمار وكيليان مبابي لن يذهبا إلى أي مكان على الرغم من التكهنات المستمرة حول مستقبلهما.
وقال الخليفي: "مبابي ونيمار من الباريسيين وسيبقون في باريس إلى الأبد".
وعن دوري أبطال أوروبا أضاف: "إنه لشرف كبير أن نكون في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. لقد نسيت بالفعل ما حدث قبل أربع سنوات. سيبقى في التاريخ، لكننا لعبنا وطرحنا فريق برشلونة الرائع. نحن في دور الثمانية".