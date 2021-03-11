الخليفي: نيمار ومبابي باقيان مع باريس إلى الأبد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 مارس 2021

أعلن رئيس نادي ​باريس سان جيرمان​ ناصر ​الخليفي​ بجرأة أن كل من ​نيمار​ وكيليان ​مبابي​ لن يذهبا إلى أي مكان على الرغم من التكهنات المستمرة حول مستقبلهما.



وقال الخليفي: "مبابي ونيمار من الباريسيين وسيبقون في باريس إلى الأبد".

وعن دوري أبطال أوروبا أضاف: "إنه لشرف كبير أن نكون في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. لقد نسيت بالفعل ما حدث قبل أربع سنوات. سيبقى في التاريخ، لكننا لعبنا وطرحنا فريق برشلونة الرائع. نحن في دور الثمانية".