شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كابيلو: ميسي لاعب عبقري والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 مارس 2021
اكد المدرب الإيطالي المخضرم فابيو كابيلو ان نجم نادي برشلونة ليونيل ميسي هو لاعب عبقري، حيث يقوم بالكثير من الأشياء التي لا يراها الآخرون في الملعب.
وخلال تصريحات له، قال كابيلو: "سيفوز الآخرون بالكرة الذهبية كما فعل رونالدو، لكن ميسي عبقري".
واضاف: "ما شاهدناه من ميسي اليوم يؤكد أنه ظاهرة كروية لم يوقفها سوى حارس المرمى (نافاس) وماركينيوس، وأعجبت حقًا بمستوى برشلونة".
واختتم: "بينما رونالدو ارتكب خطئًا جسيمًا قبل يومين في الركلة الحرة التي سجل منها بورتو هدفه الثاني في مرمى يوفنتوس ولم يكن خطأ لحارس المرمى".