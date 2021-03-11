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كابيلو: ميسي لاعب عبقري

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 مارس 2021

اكد المدرب الإيطالي المخضرم ​فابيو كابيلو​ ان نجم نادي ​​ ليونيل ميسي هو لاعب عبقري، حيث يقوم بالكثير من الأشياء التي لا يراها الآخرون في الملعب.

وخلال تصريحات له، قال كابيلو: "سيفوز الآخرون بالكرة الذهبية كما فعل رونالدو، لكن ميسي عبقري".

واضاف: "ما شاهدناه من ميسي اليوم يؤكد أنه ظاهرة كروية لم يوقفها سوى حارس المرمى (نافاس) وماركينيوس، وأعجبت حقًا بمستوى برشلونة".

واختتم: "بينما رونالدو ارتكب خطئًا جسيمًا قبل يومين في الركلة الحرة التي سجل منها بورتو هدفه الثاني في مرمى يوفنتوس ولم يكن خطأ لحارس المرمى".

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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