اليونايتد يستهدف بن وايت في الصيف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 مارس 2021

كشفت تقارير صحف إنكليزية، أن ناديمانشستر يونايتديرغب في ضم ​بن وايت​ مدافع ​برايتون​، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



بن وايتكان هدفًا للعديد من الأندية في الصيف الماضي، لكنه فضل الاستمرار بملعب فالمر.

وبحسب صحيفة "ديلي ستار" الإنكليزية، فان اليونايتد يستفسر عن المدافع صاحب الـ23 عامًا لضمه في الصيف المقبل.

ويسعى اليونايتد لتدعيم دفاعه في الصيف المقبل، في ظل إصابات إيريك بايلي المتكررة، وتراجع مستوى الثنائي ماغواير وفيكتور ليندلوف.

بن وايت لديه عقد مع برايتون مستمر حتى 2024، وقيمته السوقية بحسب موقع ترانسفير ماركت 23 ملوين يورو.