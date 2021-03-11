اخبار الرياضه

فولهام يريد لوفتوس تشيك على أساس دائم

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فولهام يريد لوفتوس تشيك على أساس دائم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 مارس 2021

أفادت صحيفة ذا صن البريطانية أن نادي ​فولهام​ يريد تحويل صفقة إعارة اللاعب روبن ​لوفتوس تشيك​ من ​​ إلى صفقة دائم.

ويثق الكوتاغرز في قدرته على إنهاء صفقة الانتقال هذا الصيف إذا ضمنوا البقاء في ​الدوري الإنكليزي​ الممتاز.

فولهام، المتواجد في منطقة الهبوط بفارق الأهداف، استعار سبعة لاعبين يلعبون بانتظام تحت قيادة المدرب سكوت باركر.

وقد تألق لوفتوس تشيك في فولهام واستمتع بالعمل المنتظم لفريق باركر، حيث لعب 25 مرة هذا الموسم.

كما أن فرصه في تشيلسي قد تكون محدودة.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا