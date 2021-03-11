فولهام يريد لوفتوس تشيك على أساس دائم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 مارس 2021

أفادت صحيفة ذا صن البريطانية أن نادي ​فولهام​ يريد تحويل صفقة إعارة اللاعب روبن ​لوفتوس تشيك​ من ​تشيلسي​ إلى صفقة دائم.



ويثق الكوتاغرز في قدرته على إنهاء صفقة الانتقال هذا الصيف إذا ضمنوا البقاء في ​الدوري الإنكليزي​ الممتاز.

فولهام، المتواجد في منطقة الهبوط بفارق الأهداف، استعار سبعة لاعبين يلعبون بانتظام تحت قيادة المدرب سكوت باركر.

وقد تألق لوفتوس تشيك في فولهام واستمتع بالعمل المنتظم لفريق باركر، حيث لعب 25 مرة هذا الموسم.

كما أن فرصه في تشيلسي قد تكون محدودة.