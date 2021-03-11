موهبة اوساسونا مطلوب في ريال مدريد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 مارس 2021

يراقب نادي ​ريال مدريد​ الاسباني موهبة هجومية إسبانية جديدة من أجل تدعيم الفريق في المستقبل.



وبدأ النادي الملكي التخطيط للموسم المقبل من خلال مراقبة بعض اللاعبين الجيدين قبل الدخول في أي مفاوضات رسمية مع أنديتهم، حيث يتصدر اهتمامات الميرينغي مهاجم أوساسونا، كريستيان ​موتيلفا​.

موتيلفا صاحب الـ 17 عامًا، يلعب مع أوساسونا في أكثر من مركز، بحسب ما ذكرت صحيفة "El Correo" الإسبانية، حيث يستطيع اللعب في مركز صانع الألعاب والوسط بالاضافة الى خط الهجوم.

ويراقب الريال الشاب موتيلفا منذ بداية الموسم الحالي، بحيث ان شرطه الجزائي 1.5 مليون يورو فقط ويرتفع لـ 8 ملايين يورو إذا تم تصعيده للفريق الأول.

يذكر أن عقد موتيلفا مع أوساسونا ينتهي في حزيران 2021، ولكن هناك خيار بتمديده لعامين آخرين.