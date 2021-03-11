مونشنغلادباخ يمدد عقد الفيدي حتى 2024

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 مارس 2021

أعلن نادي ​بوروسيا مونشنغلادباخ​ الألماني عبر صفحته الرسمية على تويتر، عن تمديد عقد مدافعه السويسري نيكو إلفيدي حتى عام 2024.



وانضم إلفيدي إلى مونشنغلادباخ في عام 2015 وكان يبلغ من العمر آنذاك 15 عاما، وشارك في 196 مباراة مع الفريق.

وقال مكاس إيبرل، المدير الرياضي في النادي الالماني، في بيان:" نحن سعداء للغاية لتمديد تعاقد نيكو"

وأضاف:" كان دائماً جزءا مهما في صفوف الفريق على مدار سنوات، وفي رأيي انه أحد أفضل المدافعين في البوندسليغا".

ويحتل مونشنغلادباخ المركز العاشر في ترتيب ​الدوري الالماني​ برصيد 33 نقطة.