فرنانديز مدافعا عن رونالدو: لا يمكن للاعب واحد أن يؤهل فريق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 مارس 2021

دافع لاعب مانشستر يونايتد برونو ​فرنانديز​ عن زميله البرتغالي كريستيانو ​رونالدو​ بعد انتقادات طالته بسبب خروج يوفنتوس من دوري أبطال أوروبا.



وقال فرنانديز: "كريستيانو هو أحد العظماء في تاريخ كرة القدم. عقليته تلهم أولئك الذين يمارسون هذه الرياضة".

وأضاف: "لقد ربح الكثير، لكن لا أحد يستطيع الفوز بمفرده. أفهم أن وجوده في يوفنتوس قد خلق توقعات هائلة لدوري أبطال أوروبا، ولكن عندما يخسر الفريق، يخسر الفريق بأكمله، وليس لاعبًا واحدًا".

كلام فرنانديز جاء قبل مواجهة فريقه مع ميلان في الدوري الأوروبي.