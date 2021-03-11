انباء سارة لـ ريال مدريد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 مارس 2021

بدأ فريق ​ريال مدريد​ الاسباني استعداداته لمواجهة إلتشي، ضمن إطار منافسات الجولة 27 من الليغا.



وشهد المران مشاركة الثنائي سيرجيو ​راموس​ وإيدين ​هازارد​، بشكل كامل مع بقية زملائهما، وذلك بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وأضافت الصحيفة، ان الثنائي قد يكون متاح لخوض المباراة، الا ان الهدف الحقيقي هو أن يستعدا لمواجهة أتالانتا في اياب دور الـ16 في ظل غياب كاسيميرو بسبب الإيقاف".

وغاب الثنائي لأكثر من شهر عن الفريق بداعي الإصابة، لكنهما عادا قبل الموعد المحدد لهما، بعد تدريبات التعافي التي خضعوا لها طوال الأسابيع الماضية.