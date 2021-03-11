شكرا لقرائتكم خبر عن نادي الحبتور يحتضن بطولة دبي للبولو الجمعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت اللجنة المنظمة العليا لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية للبولو عن تفاصيل بطولة تحدي دبي للبولو 2021 والتي من المقرر أن تنطلق الجمعة بنادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بمشاركة 8 فرق وهانديكاب 10 جول، وقد قسمت الفرق المشاركة إلى مجموعتين تضم الأولى فرق بيلاندي والذئاب وباتستوني والشيخة عليا، أما المجموعة الثانية فتضم إيفزا وبن دري وتراتوك هيسكث والإمارات.

وأعلن رجل الأعمال محمد الحبتور رئيس اللجنة المنظمة العليا لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية للبولو عن سعادته بتنفيذ السلسلة هذا العام وسط الإجراءات الاحترازية والبروتوكول الصحي ليسير النشاط بالتوازي حفاظاً على صحة الجميع، ولعل ما تم تنفيذه خلال كأس دبي الفضية وكأس دبي الذهبية نموذجاً يحتذى في الإمارات والمنطقة، وما كان هذا ليتحقق لولا تعاون والتزام الفرق المشاركة وجهود فريق العمل المتابع لهذه الإجراءات.

ويشهد الملعب رقم 1 مباراتين الجمعة، حيث يلتقي في المباراة الأولى عند الساعة الثالثة والربع فريقا إيفزا وبن دري، ويمثل إيفزا: طارق الحبتور وخلف الحبتور وسيجوندو وامادوري، فيما يمثل فريق بن دري: خالد بن دري وراشد بن دري وباتستوني وجريجوري، ويعقبها في تمام الرابعة والنصف مباراة فريق بيلاندي والذئاب، ويمثل بيلاندي نارنجتون ومحمد الحبتور وجاليرمو وبانرايف، فيما يمثل فريق الذئاب حبتور الحبتور وتي بي سي وكيان هول وتوماس بريسفورد.